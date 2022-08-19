Лучшую швею выбрали в Свердловской области

Победу на конкурсе профмастерства "Славим человека труда!" одержала швея из Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Лучшей швеей Свердловской области стала жительница Екатеринбурга Наталья Кравцова. Она одержала победу в конкурсе профмастерства "Славим человека труда!".

На состязании участницам нужно было ответить на вопросы, а также сшить детский сарафан. На это отводилось 2 часа. В итоге мастерица обошла 16 соперниц из Артемовского, Богдановича, Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Второе место на региональном конкурсе швей заняла Анна Бон, замкнула тройку Татьяна Ниезова. Обе мастерицы из Екатеринбурга. Всем трем победительницам выплатят премии из областного бюджета. За первое место полагается сумма в 55 тысяч рублей, за второе – 45, третье – 35. А Наталье Кравцовой предстоит бороться за победу на соревнованиях всероссийского уровня, отстаивая честь региона.

На конкурсе женщина рассказала, что швеей хотела стать с детства. Портным делом она занимается с 1988 года. И сегодня, по ее словам, профессия востребована.

"Спрос на швей постоянно повышается, можно сказать, что это профессия дефицитная", – отметила Наталья Кравцова.

На Среднем Урале в настоящее время работает больше 300 швейных предприятий. Их выручка за 2021 год превысила 3 миллиарда рублей. Особенно актуальной работа портных стала в период пандемии.

"С начала пандемии мы были вынуждены оперативно кратно увеличить объемы по средствам индивидуальной защиты для врачей и для жителей. И наши швейники справились с задачей. Это был для них посыл повысить объемы производства. Мы помогли частично перевооружиться, наладить кооперационные связи. И сегодня, когда многие бренды покидают наш рынок, это дает импульс развитию наших предприятий", – рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Напомним, ранее на Среднем Урале выбрали лучшего повара на конкурсе профессионального мастерства.