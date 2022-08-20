Яркие моменты 299-летия Екатеринбурга. Фото с праздничных улиц

Для горожан сегодня подготовлено много интересных мероприятий. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбург продолжает отмечать свое 299-летие. Рассказываем, как проходит праздник.

Стартовал День города в 10:00 у здания мэрии. Присутствующие смогли услышать поздравления от главы Среднего Урала и градоначальника, посмотреть выступление творческих коллективов и стать свидетелями поднятия флага.

"Екатеринбург всегда был и остается самым энергичным и динамичным уральским городом. Он постоянно меняется, растет, становится комфортнее и краше. И вы сами видите это. Здесь всегда кипит общественная, деловая и культурная жизнь, и каждый день наполнен событиями и яркими эмоциями. <...> Но самое главное – это город храбрых, сильных, хороших людей", – заявил губернатор.

Фото: Полина Зиновьева

Позже на ул. Вайнера был запущен таймер, отсчитывающий дни до 300-летия уральской столицы. Часы представляют из себя двустороннюю конструкцию с логотипом, подсветкой и светодиодным табло, отражающим текущую дату, время и количество дней до юбилея.

Фото: Полина Зиновьева

Ровно в полдень первые лица города и области возложили цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Полина Зиновьева

На пр. Ленина действовали IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" и выставка ретроавтомобилей.

Фото: Полина Зиновьева

А на ул. 8 Марта гостей ждали всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", конкурс по армрестлингу, воркауту, паркуру, а также скалолазанию.

Фото: Полина Зиновьева

В этой зоне находились известные спортсмены, среди которых автогонщик, победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин, руководители Ночной хоккейной лиги: двукратный олимпийский чемпион по хоккею, участник суперсерий СССР – Канада 1972 и 1974 годов Александр Якушев, чемпион мира по хоккею Николай Макаров.

Также сегодня днем 20 пар приняли участие в "Городской свадьбе". По традиции молодожены исполнили свадебный вальс. Аккомпанировал им сводный духовой оркестр Александра Павлова. Среди новоиспеченных семей был разыгран подарок – сертификат на путешествие. Он достался Виталию и Станиславе Лешковых.

Фото: Павел Ворожцов

Еще одной точкой притяжения стал парк имени Маяковского, где проходит театральный фестиваль "Лица улиц".

Фото: Полина Зиновьева

Впереди жителей и гостей уральской столицы ждет городская дискотека, которая продлится 1,5 часа – с 21:00 до 22:40. На Октябрьской площади для екатеринбуржцев выступят Александр Новиков и Александр Маршал, группа Filatov&Karas. Следом состоится светомузыкальное представление на Макаровском мосту и прогремит салют на акватории городского пруда.

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