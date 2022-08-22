В Екатеринбурге отмечают День флага России

Поднятие флага состоялось на Октябрьской площади перед зданием регионального правительства. Фото: департамент информполитики Свердловской области

С самого утра в уральской столице проходят мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Праздник ежегодно отмечается 22 августа.

На площади 1905 года были запущены 350 воздушных шаров с символикой флага. Позже оттуда стартовал автопробег. Колонна прибыла к стеле "Европа-Азия". Там были запланированы флешмоб и показательные выступления спортсменов. Однако праздник прошел не по сценарию. Как стало известно "Областной газете", прибывшие увидели неподалеку лесной пожар и приступили к тушению.

В это же время у здания правительства Свердловской области прошел торжественный подъем триколора. Провела церемонию командор отряда "Каравелла" Лариса Крапивина. Участие в мероприятии приняли представители органов власти, волонтерских и молодежных организаций, активисты, военнослужащие, общественные деятели и спортсмены.

Поднятие флага также прошло на "Екатеринбург Арене". А в эти минуты на центральной площади у Свердловского государственного областного Дворца народного творчества для горожан звучат патриотические композиции и песни под аккомпанемент оркестра. Кроме того, в течение дня добровольцы будут раздавать свердловчанам и гостям города ленточки и флажки.

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