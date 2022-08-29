Операцию по задержанию лжеподполковника ФСБ провели свердловские силовики

При задержании лжеподполковника свердловские силовики нашли у него боевой пистолет Макарова. Фото: Валерий Горелых

Лжеветерана ФСБ задержали сотрудники свердловской полиции и сыщики федеральной службы безопасности на дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

За бывшего сотрудника ФСБ выдал себя житель Верхней Салды 1969 года рождения, пояснил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, при осмотре автомобиля задержанного полицейскими был найден боевой пистолет Макарова и 9 мм патроны к нему. Лжесиловик пояснил, что оружие он нашел в лесу и не успел сдать его в районный отдел.

"Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопрос, откуда оно, его владелец ответил оперуполномоченным, что якобы приобрел "корочку" пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок", — отметил Валерий Горелых.

До суда задержанный будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции решается вопрос о возбуждении еще одного дела в отношении мужчины за использование подложного документа.

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