Темы дня

Общество
29 августа 2022, 13:57

Операцию по задержанию лжеподполковника ФСБ провели свердловские силовики

  Валерия Белякова
Пистолет Макарова

При задержании лжеподполковника свердловские силовики нашли у него боевой пистолет Макарова. Фото: Валерий Горелых

Лжеветерана ФСБ задержали сотрудники свердловской полиции и сыщики федеральной службы безопасности на дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

За бывшего сотрудника ФСБ выдал себя житель Верхней Салды 1969 года рождения, пояснил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, при осмотре автомобиля задержанного полицейскими был найден боевой пистолет Макарова и 9 мм патроны к нему. Лжесиловик пояснил, что оружие он нашел в лесу и не успел сдать его в районный отдел.

"Кроме того, у мужчины было изъято поддельное удостоверение ветерана Федеральной службы безопасности. На вопрос, откуда оно, его владелец ответил оперуполномоченным, что якобы приобрел "корочку" пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок", — отметил Валерий Горелых.

До суда задержанный будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции решается вопрос о возбуждении еще одного дела в отношении мужчины за использование подложного документа.

Ранее свердловские полицейские задержали лжеминера водохранилища в Серове.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.08.2022, 16:49 / Общество
СМИ Екатеринбурга помогли полиции раскрыть кражу с банковской карты
29.08.2022, 16:10 / Общество
Автор "Ночного дозора" поддержал осужденного за порчу картины экс-охранника Ельцин Центра
29.08.2022, 16:08 / Общество
Свердловские приставы направили 250 килограммов гуманитарной помощи детям из ЛНР и ДНР
29.08.2022, 15:33 / Общество
Губернатор проверил выполнение поручения по созданию спортцентра в Каменском районе
29.08.2022, 15:25 / Общество
Свердловские спортсмены взяли золото на всероссийском мотокроссе