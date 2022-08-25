Полицейские задержали в Серове лжеминера водохранилища

Нетрезвый житель Нижней Туры сообщил в 112 о "минировании" водоема в Серове. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловские полицейские задержали 42-летнего жителя Нижней Туры, который "заминировал" водохранилище в Серове. Подозреваемый признался, что был пьян и хотел пообщаться.

"Со слов подозреваемого, сообщение об угрозе взрыва водохранилища он оставил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу он позвонил своему родственнику, проживающему в Серове, но тот отказался говорить с ним. В отместку злоумышленник позвонил по телефону 112 и сообщил о минировании", — сообщили информацию на официальном интернет-портале "МВД Медиа".

После получения данных полицейские совместно с экстренными службами обследовали водоем. Однако никаких подозрительных и представляющих опасность предметов они не обнаружили.

Силовики оперативно установили, что позвонил им житель Нижней Туры. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. В полиции он сразу признался в содеянном. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, в июле 2022 года по свердловским судам прокатилась волна лжеминирований. Письма на электронную почту поступали два дня подряд.