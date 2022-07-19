В Свердловской области второй день подряд "минируют" суды

На Среднем Урале массово "минируют" суды. Волна тревожных сообщений накрывает регион второй день подряд.
Об этом "Областной газете" рассказали в управлении судебного департамента в Свердловской области. Изданию уточнили, что информация поступает в электронном виде — тревожные письма приходили вчера и сегодня.
Как и положено, в зданиях судов проводятся проверки. Накануне опасных предметов обнаружено не было.
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