В Свердловской области второй день подряд "минируют" суды

Накануне опасных предметов в судах обнаружено не было. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале массово "минируют" суды. Волна тревожных сообщений накрывает регион второй день подряд.

Об этом "Областной газете" рассказали в управлении судебного департамента в Свердловской области. Изданию уточнили, что информация поступает в электронном виде — тревожные письма приходили вчера и сегодня.

Как и положено, в зданиях судов проводятся проверки. Накануне опасных предметов обнаружено не было.

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