Ученые УрФУ разрабатывают продукты для профилактики рака

Ученые УрФУ создают продукты, обогащенные биологически активными веществами. Фото: Александр Ершов

Продукты, обогащенные биологически активными веществами (БАВ), создают химики Уральского федерального университета. Ученые извлекают БАВ из растительного сырья и отходных продуктов пищевого производства, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Биологически активными веществами (изофлавоноидами, астаксантином, биойодом, биоселеном, ресвератролом, витаминами B и D) химики обогащают привычные продукты, которые человек ежедневно употребляет в пищу. Благодаря этому еда приобретает функциональные свойства, которые нужны для лечения социально значимых заболеваний, в том числе рака.

"Мы извлекаем полезные вещества из растений, например, корней кудзу, или пищевых отходов, таких как соевая меласса, и обогащаем ими различные продукты, например, сыр, молочный йогурт, хлеб или даже пиво. Эти вещества обладают комплексным эффектом: антиоксидантным, противовоспалительным, anti-age, антиканцерогенным, улучающим метаболизм", — рассказала профессор кафедры технологии органического синтеза, заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева.

Ученые поясняют, что биологически активные вещества лучше усваиваются организмом, в отличие от БАДов. Тем самым продукты с БАВ способны улучшать здоровье и продлевать жизнь, считают химики УрФУ. В частности, биологически активные пептиды извлекаются из водорослей для предотвращения развития рака. Соединения испытывают на доброкачественных и злокачественных опухолях коллеги из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург).

"Сейчас проводятся доклинические испытания. Мы проверяем, как извлеченные соединения борются с раковыми клетками, видим, что они работают. Но чтобы какой-либо продукт, обогащенный нашими веществами, попал на прилавок, необходим также этап клинических испытаний, перевод научной методики в большой технологический процесс", — объяснила профессор УрФУ Елена Ковалева.

Химики надеются, что их разработки привлекут внимание бизнеса и общественности, чтобы в будущем функциональные продукты появились в свободной продаже.

Ранее ученые Уральского федерального университета вместе с коллегами из Германии, Египта и Пакистана создали стекла с выдающимися свойствами защиты от радиации.