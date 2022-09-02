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Общество
2 сентября 2022, 10:56

Глава Ростуризма оценила работу свердловских грантополучателей

  Валерия Белякова
Домик "Лисья нора"

Зарина Догузова оценила работу предпринимателей в Свердловской области, получивших гранты Ростуризма. Фото: сайт "Парк Сказов"

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила реализацию проектов свердловских грантополучателей, которые поддержало федеральное агентство. В частности, речь идет о "Парке сказов", ему выделили 3 миллиона рублей на обустройство инфраструктуры.

"У этого гостевого дома есть название – "Лисья нора", на мой взгляд, получилось действительно очень атмосферно!" — поделилась впечатлениями в своем telegram-канале Зарина Догузова.

Фото: сайт "Парк Сказов"

Глава Ростуризма пообещала по возможности заглянуть в парк в свой следующий приезд на Средний Урал. "Парк Сказов" находится примерно в 30 километрах от Екатеринбурга, он посвящен уральской культуре и творчеству Павла Бажова.

Напомним, ранее стало известно, что екатеринбургский фестиваль Ural Music Night получит от федерального агентства по туризму субсидию в 38 млн рублей. Еще 332 млн рублей Свердловской области выделяется на развитие туристической инфраструктуры.

Областная газета Свердловской области

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