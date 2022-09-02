В Екатеринбурге ФСБ и полиция проверили иностранцев на соблюдение миграционного законодательства

Иностранцев проверяют также на причастность к совершению преступлений или правонарушений на территории столицы Урала. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга совместно с УФСБ по Свердловской области проверили мигрантов, живущих и торгующих в Железнодорожном районе. Силовиков интересовали документы, разрешающие иностранцам законно находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность.

"Полиция совместно со смежными ведомствами проверяет соблюдение миграционного законодательства", — уточнили "Областной газете" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В полиции добавили, что иностранцев проверяют также на причастность к совершению преступлений или правонарушений на территории столицы Урала. Задерживают до выяснения всех обстоятельств тех, у кого проблемы с документами. Итоги рейда будут подведены позже.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Напомним, ранее в Екатеринбурге силовики проверили 170 мигрантов, а также работодателей, использующих иностранную рабочую силу.