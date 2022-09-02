В шести свердловских городах построят новые газораспределительные станции

Новые ГРС построят в Сысерти, Арамиле, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области и председатель правления "Газпром" подписали программу развития газификации региона до 2025 года. Церемония прошла в режиме ВКС. Программа предусматривает модернизацию и строительство новых газораспределительных станций (ГРС) в шести городах.

Новые ГРС до 2025 года появятся в Сысерти, Арамиле, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском. Существующие станции не позволяют увеличить пропускную способность газа. По завершении реализации мероприятий объем транспортировки газа увеличится более чем на 118 тысяч м³/ч, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дефицитные станции тормозили темпы газификации в регионе. Теперь появится техническая возможность подать топливо минимум в 20 тысяч домов. К газу подключат и производства. Среди них — площадка в особой экономической зоне "Титановая долина", сельскохозяйственные объекты, технопарки и логистические центры. Также на газ будут переведены 10 угольных котельных. Программа развития позволит повысить инвестиционную привлекательность городов и изменить в лучшую сторону экологическую обстановку.

Шесть ГРС будут созданы за счет ПАО "Газпром", а также инвестиционной программы ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в Сысерти. Общий объем привлеченных внебюджетных средств составит более 1,7 миллиарда рублей.

В Свердловской области продолжается большая работа по газификации территорий. К 8 тысячам участков уже подведены газораспределительные сети, топливом обеспечены почти 3 тысячи домов, еще приняты 34 тысячи заявок на подключение.

Напомним, ранее газ запустили в Бисерти, подключив 162 частных дома.