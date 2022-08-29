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Общество
29 августа 2022, 18:10

В Бисерти подключили газ в 162 частных дома

  Валерия Белякова
Газифицированный дом в Сысерти

В 162 частных дома Бисерти сегодня запустили газ. Фото: Полина Зиновьева

В Бисерти еще 162 частных дома подключили к голубому топливу в рамках президентской программы социальной газификации. К концу 2022 года Бисертский городской округ будет полностью обеспечен газом, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Здесь, в Бисерти, мы в марте запустили очередной этап газификации, в сентябре будет еще один", – рассказал на торжественной церемонии запуска газа министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам Николая Смирнова, раньше газопроводы запускали в работу раз в год на "День факела". Сейчас процесс ускорен. За два года это уже шестой этап подключения жилого фонда Бисерти к газу. В этот раз голубое топливо появилось на нескольких улицах, в частном секторе.

"Газ мы ждали всю жизнь. Теперь мы как городские жители живем в чистоте и с комфортом, потому что полностью отказались от угольного и дровяного отопления", – поделилась радостью местная жительница Наталья Самигулова.

Как сообщили газовики, в Свердловской области применяются современные технологии укладки труб — подземные. А сами материалы имеют практически неограниченный срок годности.

К 2023 году на Среднем Урале обеспечить голубым топливом планируют 90% домов. По программе социальной газификации до границ земельных участков трубы прокладывают бесплатно. К тому же, в регионе существует перечень льготников, кому компенсируют затраты на подведение газа в жилые помещения. Свердловская область берет на себя расходы до 70 тысяч рублей на каждого гражданина из льготной категории.

Ранее стало известно, что Средний Урал вошел в десятку регионов-лидеров, где активно ведется социальная газификация. Заявки подали более 45 тысяч жителей.

Областная газета Свердловской области

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