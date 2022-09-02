Жительница Екатеринбурга стала обладательницей 200-тысячной соцкарты "Уралочка"

Обладательницей юбилейной карты стала жительница Академического района Евгения Матвеева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось торжественное вручение 200-тысячной Единой социальной карты "Уралочка". Ее обладательницей стала жительница Академического района Евгения Матвеева.

Юбилейную карту вручил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"Проект Единой социальной карты в первую очередь был направлен на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Именно то, что сегодня мы выдаем 200-тысячную карту, доказывает, что проект получил большую поддержку среди жителей области", — сказал Алексей Шмыков во время торжественной церемонии.

В региональном департаменте информполитики напомнили, что "Уралочка" — это электронный ключ к цифровой инфраструктуре Среднего Урала, который объединяет транспортное, банковское, социально-идентификационное приложения, а также личный кабинет.

"Вопросы общественного транспорта для меня как для жителя Академического всегда актуальны. Также радует, что с картой можно экономить на покупках в магазине", — поделилась впечатлениями Евгения Матвеева.

Карта позволяет получить скидки, копить бонусы и пользоваться спецпредложениями от партнеров проекта, среди которых "Сима-Ленд", сеть фитнес-центров Bright Fit, аптеки "Фармленд" и магазины "Пятерочка". Список партнеров постоянно пополняется.

Напомним, с 1 сентября по 31 декабря 2022 года проезд по Единой соцкарте "Уралочка" стал дешевле на 10 рублей.

Проект "Единая социальная карта" был запущен в регионе в 2018 году. За прошедший год количество точек для оформления карты выросло в 8 раз — до 800 пунктов. Речь идет об офисах оператора "Сапфир-эксперт", банка ВТБ, Синара, Россельхозбанка, Почта-банка, МФЦ и отделениях Почты России.