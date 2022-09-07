На Среднем Урале с путей сошел локомотив

Локомотив сошел с путей на станции Серов-Сортировочный. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На станции Серов-Сортировочный при выполнении маневровых работ с путей сошел локомотив. На место происшествия выехал серовский транспортный прокурор.

При сходе с рельсов опрокидывания локомотива не произошло, уточнили информацию в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Восстановительный поезд помог встать вагону обратно на пути. В ЧП никто не пострадал, также не пришлось задерживать движение поездов.

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В надзорном ведомстве назначена проверка.

Напомним, в мае 2022 года с рельсов сошел тепловоз в Верхотурье.