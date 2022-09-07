На Среднем Урале с путей сошел локомотив

На станции Серов-Сортировочный при выполнении маневровых работ с путей сошел локомотив. На место происшествия выехал серовский транспортный прокурор.
При сходе с рельсов опрокидывания локомотива не произошло, уточнили информацию в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Восстановительный поезд помог встать вагону обратно на пути. В ЧП никто не пострадал, также не пришлось задерживать движение поездов.
В надзорном ведомстве назначена проверка.
Напомним, в мае 2022 года с рельсов сошел тепловоз в Верхотурье.