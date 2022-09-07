Росавиация одобрила полеты из Екатеринбурга в Тегеран

Росавиация разрешила летать из Екатеринбурга в иранские города Тегеран и Исфахан. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация допустила авиакомпанию Red Wings к полетам из Екатеринбурга в Тегеран. Данные опубликованы в приложении приказа за подписью руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Как следует из документа, авиаперевозчику одобрили маршрут по воздушной линии Екатеринбург – Тегеран с частотой полетов 3 раза в неделю. С такой же периодичностью авиакомпания сможет летать из Екатеринбурга в иранский город Исфахан.

Также временный допуск на 3 месяца продлен для авиакомпании AZUR air. Росавиация разрешила перевозчику летать по маршруту Екатеринбург – Анталья 11 раз в неделю.

Напомним, ранее Федеральное агентство воздушного транспорта продлило ограничение на полеты в 11 российских аэропортов.