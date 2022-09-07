Темы дня

Общество
7 сентября 2022, 16:06

Росавиация одобрила полеты из Екатеринбурга в Тегеран

  Валерия Белякова
Самолет в аэропорту

Росавиация разрешила летать из Екатеринбурга в иранские города Тегеран и Исфахан. Фото: Алексей Кунилов

Росавиация допустила авиакомпанию Red Wings к полетам из Екатеринбурга в Тегеран. Данные опубликованы в приложении приказа за подписью руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Как следует из документа, авиаперевозчику одобрили маршрут по воздушной линии Екатеринбург – Тегеран с частотой полетов 3 раза в неделю. С такой же периодичностью авиакомпания сможет летать из Екатеринбурга в иранский город Исфахан.

Также временный допуск на 3 месяца продлен для авиакомпании AZUR air. Росавиация разрешила перевозчику летать по маршруту Екатеринбург – Анталья 11 раз в неделю.

Напомним, ранее Федеральное агентство воздушного транспорта продлило ограничение на полеты в 11 российских аэропортов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2022, 16:59 / Спорт
Защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив"
07.09.2022, 16:50 / Общество
Свердловский губернатор дал поручения по школьному питанию
07.09.2022, 16:48 / Спорт
Новая мини-футбольная "Суперлига" может начать функционировать уже в октябре
07.09.2022, 16:06 / Общество
Росавиация одобрила полеты из Екатеринбурга в Тегеран
07.09.2022, 15:50 / Общество
В Екатеринбурге продают опасные сливы