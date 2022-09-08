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Общество
8 сентября 2022, 18:52

На Среднем Урале выбрали лучшие региональные туристические проекты

  Валерия Белякова, Екатерина Сердитых
Церемония награждения

В Свердловской области прошел конкурс туристических проектов "Уральские каникулы". Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области выбрали лучшие региональные туристические проекты на конкурсе "Уральские каникулы". Дипломы авторам пяти лучших туристических маршрутов и пяти лучших инфраструктурных проектов  вручил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Всего на конкурс были направлены 250 предложений по развитию туристических маршрутов и проектов в Свердловской области. 

В пятерку лучших турмаршрутов вошла однодневная прогулка по историческим местам Полевского — "Дорогами старого города". В лидеры выбился "Елизаветинский бал-пикник" из города Алапаевска, мероприятия которого посвящены княгине Елизавете Федоровне Романовой. Лучшим признан маршрут "Верхотурская дорога" с экскурсией и спектаклем. Выделен также проект "Московско-Сибирский тракт", где в течение двух дней гиды готовы рассказать все об истории этого направления. Признание получил маршрут "Герои заводских окраин", путешествуя по которому можно узнать много нового о Екатеринбурге.

В треке "Инфраструктурные проекты" отбор прошли пять объектов. Жюри отметили кафе "Вагранская дача" в Серовском городском округе. Заведение рассчитано на туристов, едущих на север Свердловской области. Оценен проект "Старый Каменск", он призван создать в историческом центре города современное туристическое пространство. В число лучших вошел и глэмпинг "Солнечная пристань", расположенный на реке Уфе в Артинском районе, он должен привлечь любителей горных прогулок. Также отмечены объекты: "Уральская пчелка" в селе Кадниково и Сад Алапаевского металлургического завода.

Напомним, ранее в деревне Каменке на реке Чусовой открыли первый визит-центр для гостей.

Областная газета Свердловской области

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