В России обновили правила подачи заявлений на материнский капитал

Минтруд РФ изменил правила подачи заявлений на маткапитал. Фото: Галина Соловьева

Министерство труда и социальной защиты РФ обновило правила подачи заявления на материнский капитал. Изменения вступают в силу с 9 сентября на основании приказа ведомства.

Согласно нововведениям, теперь оформить сертификат в электронном формате можно без заявления законного представителя ребенка. Основанием для регистрации станет СНИЛС родителя, в котором зафиксируют сведения о рождении или усыновлении ребенка, сообщает Парламентская газета.

Уточняется, что документы на оформление маткапитала можно направить через портал госуслуг, многофункциональные центры, отделения Пенсионного Фонда.

Напомним, ранее в России предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.