Бабье лето идет в Свердловскую область

Холода отступают, приходит тепло — бабье лето. Синоптики рассказали об улучшении погодных условий в Свердловской области.
"После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло. Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает бабье лето", — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
По ее данным, на текущей неделе дневная температура повысится до +20 °С, ночные заморозки прекратятся. Осадков не ожидается. "Дождь вероятен в первые дни следующей недели, а затем в середине недели немного похолодает", — уточнила Галина Шепоренко.
Добавим, до вечера субботы Средний Урал накрыл смог. Подробнее об этом читайте здесь.
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