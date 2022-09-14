Бабье лето идет в Свердловскую область

В регионе потеплеет до +20 градусов. Фото: Галина Соловьева

Холода отступают, приходит тепло — бабье лето. Синоптики рассказали об улучшении погодных условий в Свердловской области.

"После довольно длительного прохладного периода, кое-где с ночными заморозками, наступает тепло. Антициклон начинает пополняться воздухом южных морей, погода становится комфортнее и все больше напоминает бабье лето", — заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, на текущей неделе дневная температура повысится до +20 °С, ночные заморозки прекратятся. Осадков не ожидается. "Дождь вероятен в первые дни следующей недели, а затем в середине недели немного похолодает", — уточнила Галина Шепоренко.

Добавим, до вечера субботы Средний Урал накрыл смог. Подробнее об этом читайте здесь.