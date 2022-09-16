Глава Ростуризма отметила аудиогид Welcome to Ural

Аудиогид Welcome to Ural получил грант Ростуризма. Фото: telegram-канал Зарины Догузовой

Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала успешным проект Welcome to Ural — аудиогид, который создали в Свердловской области. Средства на разработку были выделены в качестве гранта от федерального агентства по туризму.

"Это — единственный аудиогид с маршрутами по территории туркластера "Гора Белая". С записанными экскурсиями можно прогуляться по Висиму — одному из самых красивых и интересных поселков Свердловской области, родине знаменитого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, пройти по местам добычи платины близ горы Белой, исследовать старую пристань в Усть-Утке, откуда отправлялись "Железные караваны", — написала в своем telegram-канале Зарина Догузова.

В аудиогиде использована уникальная информация, которую не найти в интернете. Разработкой экскурсии занимались историки, краеведы, научные сотрудники и путешественники.

За лето приложение с аудиоверсией маршрута скачали больше тысячи человек. Глава Ростуризма отметила, что скоро сервис станет лучше и будет дополнен данными о новых популярных для путешествий местах Среднего Урала.

Напомним, ранее Зарина Догузова оценила проект свердловского грантополучателя, реализованный в "Парке сказов".