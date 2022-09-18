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18 сентября 2022, 10:05

Екатеринбургский зоопарк отмечает 92-летие. Программа

День рождения зоопарка

Зоопарк — одно из любимейших мест отдыха горожан и гостей Екатеринбурга. Фото: афиша

Сегодня, 18 сентября, Екатеринбургскому зоопарку исполняется 92 года. В этот день для посетителей подготовлена развлекательная программа.

С 11:00 до 12:00 на втором этаже павильона "Южный" будут проходить зооконкурсы. А с 13:00 до 14:30 там же — игра "С зоопарком вокруг света". В 15:00 гостей ждут на показательном кормлении карликового бегемота, который обитает в "Центральном" павильоне. Завершится все бесплатной экскурсией по зоопарку. Желающим побывать на ней необходимо подойти к фонтану к 16:00.

А вы знали? Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. В первой коллекции было всего 60 животных. В настоящее время в зверинце находится более 300 видов животных, около 1 200 особей.

Фото: с сайта зоопарка

Добавим, месяц назад в Екатеринбургском зоопарке показали нового питомца – белую медведицу Хатангу. Она прибыла из Москвы и поселилась в обновленном вольере. Посмотреть на прекрасного зверя можно тут.

Областная газета Свердловской области

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