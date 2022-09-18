Некоторые осужденные свердловских исправцентров зарабатывают более 70 тыс. рублей

Исправцентр в Старых Решетах рассчитан на 92 места. Проживающие там осужденные работают и зарабатывают деньги. Фото: Алексей Кунилов

Исправительный центр для осужденных в деревне Старые Решеты посетила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Сейчас там располагается 90 человек.

Это люди, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, а также те, кого перевели туда за хорошее поведение из колоний строгого режима. Они находятся под круглосуточным наблюдением, но у них есть возможность самим покупать продукты и готовить еду. Также созданы условия для отдыха.

Все осужденные трудоустроены на свердловских предприятиях. В среднем они зарабатывают 25 тысяч рублей. Часть средств перечисляют потерпевшим в соответствии с решением суда, остальное тратят на себя. При этом некоторые получают в среднем 72 и 79 тысяч рублей в месяц.

По данным ГУФСИН России по Свердловской области, осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ, с 2019 года по настоящее время не совершили ни одного преступления. Сейчас в регионе действуют два исправительных центра — в Нижнем Тагиле и в Решетах.

Напомним, исправцентры стали создавать в стране по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она предложила президенту России Владимиру Путину предоставлять работу осужденным, вставшим на путь исправления. Как показывает практика, трудотерапия помогает им быстрее доказать, что они не потеряны для общества.

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