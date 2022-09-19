Росавиация разрешила чаще летать из Екатеринбурга в Баку

Частота полетов в Баку увеличится до семи раз в неделю. Фото: Павел Ворожцов

Число перелетов из Екатеринбурга в Баку будет увеличено. Росавиация внесла изменения в условия ранее выданного допуска для авиакомпании "ЮТэйр".

Приказ "О допуске, внесении изменений в условия ранее выданного допуска и отзыве допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов" опубликован на сайте федерального агентства по воздушному транспорту.

Согласно документу, перевозчику разрешено увеличить частоту полетов из Екатеринбурга в столицу Азербайджана с трех раз в неделю до семи.

Ранее Росавиация допустила авиакомпанию Red Wings к полетам из Екатеринбурга в Тегеран.