Росавиация разрешила чаще летать из Екатеринбурга в Баку

Число перелетов из Екатеринбурга в Баку будет увеличено. Росавиация внесла изменения в условия ранее выданного допуска для авиакомпании "ЮТэйр".
Приказ "О допуске, внесении изменений в условия ранее выданного допуска и отзыве допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов" опубликован на сайте федерального агентства по воздушному транспорту.
Согласно документу, перевозчику разрешено увеличить частоту полетов из Екатеринбурга в столицу Азербайджана с трех раз в неделю до семи.
Ранее Росавиация допустила авиакомпанию Red Wings к полетам из Екатеринбурга в Тегеран.