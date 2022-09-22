Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари в воздухе

В МЧС выясняют источник запаха гари в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбуржцы отмечают запах гари в воздухе. Он ощущается практически во всех районах, передает журналист "Областной газеты".

"У нас на Краснолесье сильно пахнет гарью", — поделилась в беседе с корреспондентом издания жительница микрорайона.

При этом, что именно является причиной запаха, никто однозначно сказать не может. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что выясняют источник неприятного аромата. В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают только об опасных метеоусловиях, в частности, речь идет о высокой и чрезвычайной опасности на юге области до 24 сентября. Атмосферные загрязнения синоптиками не зафиксированы.

Тем временем в региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что держат на контроле качество воздуха в Екатеринбурге, проводя необходимые исследования.

"Санитарные врачи советуют жителям в период этих природных явлений избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы", — уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Жителям рекомендуют обращаться к врачам в случае, если обострятся хронические заболевания или возникнут симптомы недомогания: одышка, кашель, бессонница.

Напомним, накануне у поселка Флюс был ликвидирован лесной пожар, который возник из-за непотушенного костра.