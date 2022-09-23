Два гастрономических тура Среднего Урала признаны лучшими в России

Туристам предлагают отведать мороженое из ряженки с брусничным соусом, утку с пшенной кашей, гречневые макароны с подосиновиками, сметанник из черемухи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Два проекта Свердловской области победили на Всероссийском конкурсе гастрономического туризма. Жюри оценило ужины на Демидовских заводах и экскурсию "Тагильское пиво 50".

Состязание проводил Ростуризм, итоги конкурса были подведены во Владивостоке 23 сентября, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Сразу два гастрономических проекта Среднего Урала в числе лучших. Мы поздравляем наших коллег. Свердловская область сегодня — это, безусловно, промышленность и история, но также это вкусная еда и высочайший уровень сервиса", — поделилась и.о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Проект "Тагильское пиво 50" победил в номинации "Открытое гастрономическое производство". Тур включает в себя экскурсию на пивоваренный завод, где посетители могут узнать детали производства пенного напитка, познакомиться с историей предприятия и продегустировать продукцию.

Проект "На Урале есть!" занял 3-е место в номинации "Гастрономический тур". В течение трехдневной поездки по Екатеринбургу, поселкам Черноисточинск, Уралец и Висим гости пробуют 17 блюд. Среди необычных яств туристам предлагают отведать мороженое из ряженки с брусничным соусом, утку с пшенной кашей, сделанную на костре, гречневые макароны с подосиновиками, сметанник из черемухи.

"Мы намерены популяризировать уральскую кухню. Это особенное явление. Здесь сошлись 120 национальностей, около 30 кухонь мира, состыковалась Европа и Азия", — отметил генеральный директор управляющей компании туристическими кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

Фестиваль уральской кухни проходит в регионе ежегодно. Аутентичные блюда оценила глава Ростуризма Зарина Догузова, она посетила Свердловскую область летом 2022 года.

Ранее туристические возможности Среднего Урала презентовали на международной выставке в Москве.