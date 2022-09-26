Площадь природных пожаров на Среднем Урале за сутки сократилась в два раза

Возгорания зарегистрированы в Пышминском и Тугулымском городских округах, а также Байкаловском лесничестве. Фото: Галина Соловьева

За прошедшую ночь площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась более чем в 2 раза и составила на утро 26 сентября 85 гектаров. Сейчас в регионе действуют 3 пожара, 2 из которых локализованы.

Возгорания зарегистрированы в Пышминском и Тугулымском городских округах, а также Байкаловском лесничестве. В их тушении задействованы более 30 специалистов Уральской авиалесоохраны и арендаторов, а также 12 единиц спецтехники.

Также продолжается тушение торфяного пожара на юго-востоке от Екатеринбурга, возле деревни Большое Седельниково. Напомним, что пожар был локализован еще 21 сентября, угрозы населенным пунктам нет: сейчас торф тлеет на площади 33 гектара. В тушении задействованы более 180 человек и 28 спецмашин.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что на Среднем Урале леса занимают площадь в 15 млн гектаров, что составляет около 80% площади региона. Для восстановления лесов планируется высадить в 2022 году более миллиона деревьев.