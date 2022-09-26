Свердловчанам рассказали о нотариальных льготах для мобилизованных

Мобилизованных граждан освободят от оплаты ряда услуг при обращении к нотариусам. Фото: Галина Соловьева

Президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова рассказала, какие нотариальные льготы могут получить призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации.

По данным специалиста, такие граждане освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при совершении следующих нотариальных действий:

удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия;

удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и тех, условия которых предусматривают создание наследственного фонда;

удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения).

При этом право на получение льготы необходимо подтвердить, предоставив повестку военного комиссариата о призыве.

"Российские граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе Свердловской области при предъявлении повестки (вызова) военного комиссариата", — уточнила Ирина Перевалова.

С информацией о "дежурных нотариальных конторах" на период мобилизации можно ознакомиться на сайте Нотариальной палаты Свердловской области.

Добавим, ранее решение освободить мобилизованных граждан от оплаты ряда услуг при обращении к специалистам приняла Федеральная нотариальная палата.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже заявлялось, что планируется призвать 300 тыс. человек.