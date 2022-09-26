Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе Ижевска. Трагедия произошла сегодня.
"Это общее горе для всей России, огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день разделяю вместе с жителями Ижевска, жителями Удмуртской Республики горечь утраты", — отметил глава Среднего Урала. Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает департамент информполитики региона.
Ранее соболезнования выразил президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что правительство окажет всю необходимую помощь в связи с произошедшим.
Напомним, утром 26 сентября в школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек, 23 ранены.