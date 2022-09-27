Опубликован список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Минцифры РФ представило перечень специальностей, подходящих под критерии для освобождения от частичной мобилизации специалистов IТ и связи. Всего в списке 195 профессий.
Как говорится в официальном telegram-канале министерства, "перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их (профильных специалистов. — Прим. ред.) занятости".
Там также уточняется, что в список вошли как актуальные специальности, утвержденные приказами Минобрнауки в 2013 году, так и те, по которым обучались раньше. Между ними установлено соответствие. Всего перечислено 195 профессий, ознакомиться со списком можно здесь.
По данным Минцифры, сегодня на Госуслугах заработает сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IT-компаний и операторов связи, которые не должны быть мобилизованы. Заявление будет формироваться самим сотрудником. Необходимо также "приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям", подписанную электронной подписью (УКЭП) гендиректора организации.
Что нужно сделать с файлом:
- заполнить все данные, не добавляя и не удаляя строк;
- сохранить в формате .csv;
- подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП (у большинства организаций она выдана ФНС);
- отправить через Госуслуги, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений.
Инструкция по заполнению формы расположена тут.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.
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