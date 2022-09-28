В Заречном простились с инспектором ДПС, погибшим после погони за пьяным лихачом

Инспектора ДПС не стало неделю назад. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Прощание с инспектором ДПС капитаном полиции Алексеем Казаковым состоялось в здании дворца культуры "Ровесник". Он скончался в больнице после аварии, случившейся во время погони за пьяным лихачом.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, проводить в последний путь офицера пришли более 200 человек, в том числе представители руководства полицейского главка и начальник регионального УГИБДД Алексей Спиридонов.

"Личный состав и ветераны гордятся, что служили вместе с капитаном Казаковым. В строю он останется навечно. На мемориальном комплексе ГИБДД в скором времени будет высечено его имя, наряду с теми, кто, как и он, отдал свою жизнь, находясь при исполнении своих служебных обязанностей. Похоронили офицера с воинскими почестями под гимн России и под троекратный оружейный залп в его родной деревне рядом с родителями", — отметил полковник Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Алексей Казаков родился 9 марта 1985 года в деревне Чернобровкина Белоярского района. После окончания вечерней школы трудился на пилораме, а затем в 2003 году был призван на срочную службу в воздушно-десантные войска. После демобилизации связал свою жизнь с системой МВД.