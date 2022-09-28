Уралвагонзавод выступил с предложением создать добровольческий воинский корпус

Заводчане рассказали, что делают все для обеспечения российских войск современной и надежной техникой. Фото: группа "Уралвагонзавод" в соцсети "ВКонтакте"

Сотрудники Уралвагонзавода 28 сентября вышли на центральную проходную предприятия в Нижнем Тагиле на митинг в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Лидер профсоюза УВЗ Евгений Лутохин заявил о намерении создать добровольческий воинский корпус.

На митинге собралось около 200 человек — все они выразили поддержку жителям регионов, которые изъявили желание войти в состав России. На площади растянули плакаты "За Россию!" и "Добро пожаловать домой".

"Именно на Урале был образован добровольческий танковый корпус для борьбы с фашистами. Именно поэтому, когда сегодня наша страна отстаивает свое свободное будущее, мы, рабочие завода, выступаем с инициативой о создании в регионе добровольческого воинского формирования. Мы уверены, что жители Урала, да и всей нашей страны поддержат эту идею, а танки, которые мы построим в Нижнем Тагиле, внесут свой вклад в победу над врагом!" — передает слова Евгения Лутохина "Коммерсантъ-Урал".

Заводчане рассказали, что делают все для обеспечения российских войск современной и надежной техникой.

Отметим, что Уральский добровольческий танковый корпус имени Сталина был сформирован в 1943 году по инициативе трудящихся в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае. В состав корпуса вошли 9 660 человек. Тогда технику и оружие создавали на добровольные пожертвования.