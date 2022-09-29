В 2023 году маткапитал на второго ребенка составит 779 тысяч рублей

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2023 года. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году в России увеличат материнский капитал. Индексация произойдет с 1 февраля.

На первого ребенка сумма маткапитала будет повышена на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тыс. рублей, на второго – 779 тысяч рублей (на 85,9 тыс. руб. больше, чем в 2022 году). Если семья уже оформляла выплату на первенца, то размер капитала на второго малыша составит 189,5 тысяч рублей, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Всего в следующем году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей", – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

С 2022 года материнский капитал в России увеличивается исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год. В этом году по макропрогнозу экономистов она составит 12,4%. Программа реализуется в стране с 2007 года, являясь частью нацпроекта "Демография". С 1 января 2020 года выплату получают семьи, где родился первый ребенок.

Напомним, ранее Минтруда РФ изменило правила подачи заявления на материнский капитал.