С 1 января 2023 года в РФ дополнительно проиндексируют страховые пенсии

Неработающим пенсионерам увеличат страховые пенсии с 1 января 2023 года. Фото: Галина Соловьева

С 1 января следующего года в России дополнительно проиндексируют страховые пенсии неработающим пожилым людям. Увеличение запланировано на 4,8%.

Средняя пенсия у неработающих граждан с 2023 года составит 21 864 рубля, сообщает Минтруд РФ.

"Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсионные выплаты еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)", — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На 1 января 2022 года средний размер пенсии по старости у неработающих составлял 19 017 рублей, после индексации в июне сумма выросла до 20 864 рублей. С января 2023 года выплата увеличится до 21 864 рублей.

Социальный фонд РФ на перечисление пенсий предусмотрел 9,5 триллиона рублей. Проект бюджета фонда на 2023 и плановые периоды 2024–2025 годов внесен Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Минтруд РФ сообщил об увеличении материнского капитала с 1 февраля 2023 года.