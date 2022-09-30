Работодателей Среднего Урала мотивируют к трудоустройству людей с инвалидностью

В Свердловской области мотивируют компании к привлечению на работу людей с инвалидностью. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области создал комиссию, которая займется оценкой работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов "Абилимпикс". Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление.

Победители в регионе смогут участвовать во Всероссийском рейтинге лучших работодателей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Принятие постановления повысит заинтересованность работодателей в трудоустройстве инвалидов", – отмечает директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

На Среднем Урале людям с ограниченными возможностями здоровья помогают трудоустроиться – оформить резюме и зарегистрироваться на Единой цифровой платформе в сфере занятости "Работа в России". За последние полгода на Среднем Урале трудоустроили 600 человек с инвалидностью, на учет поставлено 1 458 жителей, сообщили в региональном центре занятости.

"Работодателям выплачиваются субсидии за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на оборудование или оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью – 76,5 тыс. рублей за одно рабочее место", – сообщили в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.

Отметим, людям с инвалидностью, состоящих в движении "Абилимпикс", помогают в профессиональной ориентации, проводят конкурсы профмастерства. Движение входит в состав президентской платформы "Россия – страна возможностей", которая подразумевает создание условий для повышения социальной мобильности граждан.

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал проект для инвалидов, разработанный жительницей Екатеринбурга.