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Общество
9 октября 2022, 10:04

На Крымском мосту усилены меры защиты

  Валерия Белякова
ДПС

ФСБ поручено усилить меры защиты на Крымском мосту. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Путин подписал Указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".

Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, усилить меры защиты транспортного перехода обязана Федеральная служба безопасности, на нее возложены функции по организации и координации.

"Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим Указом", — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, накануне на Крымском мосту был взорван грузовик, ответственность за ЧП на себя взяла Украина.

Областная газета Свердловской области

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