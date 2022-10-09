На Крымском мосту усилены меры защиты

ФСБ поручено усилить меры защиты на Крымском мосту. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Путин подписал Указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации".

Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, усилить меры защиты транспортного перехода обязана Федеральная служба безопасности, на нее возложены функции по организации и координации.

"Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с настоящим Указом", — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, накануне на Крымском мосту был взорван грузовик, ответственность за ЧП на себя взяла Украина.