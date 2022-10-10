Власти Нижнего Тагила не будут отменять празднование Нового года

Одной из особенностей ледового городка в Нижнем Тагиле в прошлом году стала летающая Баба-яга. Фото: администрация муниципалитета/Илья Колесов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал инициативу горожан об отмене новогодних и рождественских мероприятий в городе. Сэкономленные средства граждане предлагали направить на приобретение экипировки для добровольцев и мобилизованных.

Как отметил мэр, Новый год — прежде всего праздник для детей. Это елки для ребят из многодетных, малообеспеченных семей, для талантливых школьников, отличившихся в учебе, творчестве, спорте. "Это наши дети – из семей учителей, врачей, мобилизованных, работников оборонных и металлургических предприятий. И, безусловно, праздник для них состоится", – подчеркнул Владислав Пинаев.

Он также заверил, что город никогда не тратил средства на торжественные приемы или широкие гуляния, чтобы сейчас сокращать расходы. Вместе с тем глава Нижнего Тагила озвучил возможность, учитывая текущую ситуацию, провести открытие елки более скромно, без фейерверка.

"Помогать нашим ребятам, участвующим в спецоперации, вместе с предпринимателями, предприятиям, общественными организациями мы не прекращали. Нижний Тагил уже отправил несколько фур помощи на Донбасс. И сейчас мы продолжаем эту работу, включая поддержку мобилизованных земляков", – добавил мэр.

Напомним, отказаться от новогодних и рождественских мероприятий в пользу приобретения экипировки для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей предложила тагильчанка Ольга Лобанова. В соцсетях она опубликовала бланк соответствующей петиции.