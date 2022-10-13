Владимир Путин присвоил госнаграды еще четырем свердловчанам

Еще четыре представителя Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Как говорится в документе, за заслуги в развитии здравоохранения медалью Луки Крымского награждена лаборант ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства" Алена Семкина.
Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено артисту Уральского академического филармонического оркестра Свердловской филармонии Андрею Постоеву. "Заслуженными работниками культуры РФ" стали сразу двое свердловчан — директор Детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер ДК "Юность" Каменска-Уральского Лариса Смоланова.
Полный текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин присвоил госнаграды 12 свердловчанам.