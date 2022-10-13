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Общество
13 октября 2022, 10:05

Владимир Путин присвоил госнаграды еще четырем свердловчанам

Владимир Путин

Госнаград удостоены свердловчане, добившиеся успехов в области медицины и культуры. Фото: пресс-служба Кремля

Еще четыре представителя Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как говорится в документе, за заслуги в развитии здравоохранения медалью Луки Крымского награждена лаборант ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства" Алена Семкина.

Почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено артисту Уральского академического филармонического оркестра Свердловской филармонии Андрею Постоеву. "Заслуженными работниками культуры РФ" стали сразу двое свердловчан — директор Детской музыкальной школы Ольга Красулина и балетмейстер ДК "Юность" Каменска-Уральского Лариса Смоланова.

Полный текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин присвоил госнаграды 12 свердловчанам.

Областная газета Свердловской области

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