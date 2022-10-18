Госдума РФ приняла сразу два закона о поддержке мобилизованных бизнесменов

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли 18 октября два закона о поддержке предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию. Они позволят россиянам не потерять бизнес.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал на необходимость поддерживать мобилизованных граждан, их семьи и компании.
Один из принятых законов даст возможность призванным на военную службу предпринимателям оформлять кредитные каникулы, если они являются единственными участниками ООО (общество с ограниченной ответственностью. — Прим. ред.). Также сроки будут продлены на время нахождения военнослужащего в стационаре, госпитале и других медорганизациях.
"Сегодня примерно 35% (797 тыс.) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства — организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18–60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.
Второй закон позволит мобилизованным гражданам, которые являются ИП, и юрлицам передать свои компании в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений вплоть до демобилизации.
Напомним, ранее 18 октября Кабмин РФ также принял ряд документов по поддержке бизнесменов, призванных на службу.
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