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Общество
22 октября 2022, 15:59

Екатеринбургским бюджетникам на 4% подняли оклады

  Валерия Белякова
Администрация Екатеринбурга

Повышенную зарплату сотрудники екатеринбургских муниципальных казенных и бюджетных учреждений получат в ноябре. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на 4% поднял оклады сотрудникам ряда бюджетных учреждений. Речь идет о работниках МКУ и МБУ.

Постановление об изменении оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2022 году опубликовано на официальном портале администрации Екатеринбурга.

Согласно документу, оклад повышен сотрудникам 48 муниципальных казенных (МКУ) и бюджетных учреждений (МБУ). В это число вошли "Горсвет", "Зеленстрой", районные ДЭУ, служба автопарковок, транспортная инспекция, управление капстроительства, дендропарк, центр организации движения, екатеринбургская радиокомпания и другие.

Оклад работникам увеличен с 1 октября 2022 года. Измененную заработную плату муниципальные служащие получат в ноябре.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга подписал постановление об индексации зарплат педагогам.

Областная газета Свердловской области

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