Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ принят Госдумой в I чтении

Авторами инициативы стали около 400 депутатов. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в I чтении проект закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете, литературе, кино и рекламе. Авторами инициативы стали около 400 депутатов.

Соответствующие изменения внесут в федеральные законы "О СМИ", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О государственной поддержке кинематографии РФ" и "О рекламе".

Запрещенной для распространения среди детей информацией будет считаться "пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информация, способная вызвать у детей желание сменить пол". Доступ к подобным данным будет только на платных ресурсах и по специальному коду, подтверждающему возраст пользователя.

Фильмам, которые содержат запрещенную информацию, не будут выдавать прокатные удостоверения, говорится на сайте Госдумы.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Пропаганда педофилии будет наказываться штрафами на сумму от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол или демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Читайте также:

Роскомнадзор полностью поддерживает закон о штрафах за пропаганду педофилии и ЛГБТ.