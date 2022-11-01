Кабмин РФ уточнил правила предоставления соцподдержки семьям мобилизованных

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости семей для назначения пособий. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях предоставления мер соцподдержки семьям граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Новый документ позволит оказывать помощь нуждающимся семьям на прежнем уровне.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости семей для назначения пособий. Государство оказывает поддержку семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в регионе.

В частности, доходы мобилизованных граждан не будут влиять на назначение пособий беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также на заключение социального контракта.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

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