В мэрии Екатеринбурга рассказали, как получить выплаты по мобилизации

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список учреждений, куда нужно обратиться за получением единовременной выплаты. Фото: Алексей Кунилов

В администрации Екатеринбурга рассказали, куда необходимо обращаться жителям за получением новых единовременных региональных выплат. Речь идет о семьях участников специальной военной операции (СВО) и мобилизованных граждан.

В городской мэрии объяснили, что по 20 тысяч рублей полагается за каждого ребенка, не достигшего 18 лет, а также детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются в очном формате в вузах и организациях среднего профобразования.

Для получения средств необходимо обратиться в управление соцполитики министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства. После проверки документов выплату перечислят через банк. Деньги должны поступить на счет не позднее 26 ноября.

Управления социальной политики на территории муниципального образования "город Екатеринбург" Наименование Адрес Телефон График приема Управление социальной политики № 23 (Орджоникидзевский район) г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 22 (343) 349-38-221 (доб. 235, 241) Пн, ср: 8:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00 Управление социальной политики № 24 (Кировский район) г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6 (343) 301-66-77 (доб. 402, 403, 501) Пн – чт: 8:30 – 17:30, Пт: 8:30 – 16:30, перерыв: 13:00 – 14:00 Управление социальной политики № 25 (Чкаловский район) г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, д. 3 (343) 310-28-08 (доб. 4, 401) Пн – чт: 8:30 – 17:00, Пт: 9:00 – 16:00, перерыв: 13:00 – 14:00 Управление социальной политики № 26 (Верх-Исетский, Железнодорожный районы) г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 14а (на территории Верх-Исетского района) (343) 381-85-80 (доб. 110); Хомякова, 14а (доб. 161) Пн, ср: 9:00 – 17:00 перерыв: 13:00 – 14:00 г. Екатеринбург, пр-т Седова, 52; ул. Коуровская, 22 (на территории Железнодорожного района) (343) 381-85-80 (доб. 220); Седова, 52 (доб. 262) Управление социальной политики № 27 (Ленинский, Октябрьский районы) г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22 (прием граждан Ленинского и Октябрьского районов) (343) 227-85-86 (доб. 326, 327, 330) Пн–чт: 8:30 – 17:30, Пт: 8:30 – 16:30, перерыв: 13:00 – 14:00

Напомним, решение о единовременных выплатах семьям мобилизованных было принято в Свердловской области 25 октября.