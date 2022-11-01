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Общество
1 ноября 2022, 15:20

На Среднем Урале выходящих на тонкий лед рыбаков ждут штрафы

  Валерия Белякова
Предупреждающая табличка

В регионе установился лед толщиной не больше сантиметра. Фото: Галина Соловьева

Штрафом в размере до 5 тысяч рублей готовы наказывать на Среднем Урале рыбаков, выходящих на тонкий лед. Об административной ответственности предупреждают в МЧС.  

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, толщина льда на водоемах региона пока не превышает сантиметра. Для безопасного выхода одного человека необходимо, чтобы уровень был минимум 7 см. Группа людей допускается на лед, если толщина больше 25 сантиметров. 

В связи с чем на водоемах Среднего Урала усиливают патрулирование. Следить за выходом на лед будут сотрудники МЧС вместе с представителями местных администраций. Также будут расставлены и обновлены предупреждающие таблички "Выход на лед запрещен". 

"В зоне действия таких предупреждающих знаков специалисты органов местного самоуправления могут применять к гражданам, пренебрегающим правилами безопасности, меры административного воздействия, вплоть до штрафов в размере 5000 рублей", — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Спасатели призывают жителей отказаться от выхода на лед, а также объяснить детям, что пока лучше не играть у замерзшей воды. По данным МЧС, в 2021 году на Среднем Урале жертвами тонкого льда стали 3 человека, в 2020-м пострадали 6 свердловчан. 

Напомним, накануне на Свердловскую область обрушился сильный снегопад, на борьбу с его последствиями были выведены сотни единиц дорожной техники. 

Областная газета Свердловской области

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