Разработчики туркластера "Большая Сысерть" победили на всероссийском конкурсе

Проект "Большая Сысерть" обошел в финале конкурса 24 соперника. Фото: пресс-служба АНО УК ТРК СО

Команда Среднего Урала, работающая над развитием проекта "Большая Сысерть", победила на всероссийском турконкурсе. Лидеры состязаний обошли в финале 24 соперника. Руководил свердловской командой вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.

"Помимо памятных дипломов от Федерального агентства по туризму, команда выиграла бесплатное обучение по ряду программ, в том числе обучение в школе стратегов. Это уже не первый Всероссийский конкурс в сфере туризма, где Свердловская область занимает лидирующие позиции. Мы уверены в своих силах и готовы конкурировать с популярными курортами за туристов со всей России", — отметил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

В рамках проекта "Большая Сысерть" планируют создать четыре тематических зоны. Их посвятят сельскому и экологическому туризму, а также активному отдыху в историческом центре города. Сейчас команде предстоит написать сценарии для путешествий, подготовить бизнес-модели и найти заинтересованных инвесторов.

"Сысерть станет одним из самых привлекательных мест для всесезонного отдыха среди жителей Свердловской области и сопредельных регионов в радиусе "одного бака бензина". Совсем скоро мы представим концепцию будущего кластера, который станет туристической экосистемой всего Урала", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Отмечается, что проект оценивали опытные эксперты. Среди них руководитель президентской платформы "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Напомним, Свердловская область в сентябре получила от Ростуризма грант на проведение имиджевых мероприятий.