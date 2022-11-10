Ледовый городок откроется в центре Екатеринбурга 30 декабря

Одними из важнейших элементов оформления станут фигуры лесных животных, сверкающие кристаллы и деревянная крепость. Фото: Павел Ворожцов

В администрации Екатеринбурга прошло заседание оргкомитета, посвященное строительству ледового городка на площади 1905 года. В этот раз его темой станет 300-летие уральской столицы.

"Важными элементами в его оформлении будут лесные звери, сверкающие друзы кристаллов и деревянная крепость, символизирующие становление города, где было положено начало горнозаводской промышленности всего Урала", — сообщает пресс-служба мэрии.

Главным украшением центральной площади станет живая елка, увешанная гирляндами, рядом с которой расположатся ледяные фигуры в форме подарков с веточками рябины. На входных арках будет светиться надпись "300 лет". А XXI Международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия" посвятят уральской тематике по сказам Павла Бажова и произведениям Мамина-Сибиряка.

На традиционной новогодней ярмарке горожане смогут приобрести сувениры, выпечку и сладости, а также выпить горячий чай.

Строители городка закроют парковку перед мэрией в ночь с 13 на 14 ноября.

Торжественное открытие главной городской елки состоится 30 декабря, она будет радовать горожан и гостей уральской столицы до 15 января 2023 года.