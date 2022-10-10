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10 октября 2022, 16:50

Названа тема Ледового городка — 2023 в Екатеринбурге

ледовый городок

Ежегодно городок возводят на главной городской площади. Фото: Владимир Мартьянов

Власти Екатеринбурга начали готовиться к празднованию Нового года. Сегодня стало известно, чему будет посвящен Ледовый городок. 

"Тема Ледового городка – 300-летие Екатеринбурга", – рассказали "Областной газете" в пресс-службе горадминистрации. Там также уточнили, что о подробностях сообщат позже.

Напомним, ранее градоначальник Алексей Орлов предлагал альтернативу Ледовому городку на площади 1905 года. По его мнению, на праздничной территории стоит поставить елку и залить большой каток.

Добавим, в прошлом году темой главной праздничной площадки в столице Урала было "Новогоднее царство, тридевятое государство". Власти направили на строительство городка 24,3 млн рублей. Только за новогодние каникулы его посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города.

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Областная газета Свердловской области

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