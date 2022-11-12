Жителей Среднего Урала предупреждают об опасности выхода на лед

На лед разрешено выходить, если его толщина достигает минимум 10 см. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжается профилактическая акция "Тонкий лед". Из-за неустойчивой погоды на водоемах региона еще не сформировался прочный ледовый покров, сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сотрудники МЧС провели рейд на Колонгинском водохранилище в Североуральске совместно с представителями местной администрации и полиции. Горожан просили отказаться от рыбалки и передвижения по льду. Жителям вручили памятки, где подробно описаны правила поведения.

В Карпинске пожарные и полицейские проверили обстановку на реке Турья. Вдоль берега выставлены знаки, запрещающие выход на лед. Инспектирующие обратили внимание карпинцев на информационные таблички и предупредили, что передвигаться по льду разрешено в случае, если его толщина достигает минимум 10 сантиметров.

Напомним, в Свердловской области за выход на тонкий лед нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей.