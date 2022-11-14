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Общество
14 ноября 2022, 09:45

Екатеринбург с утра встал в 9-балльные пробки

Движение автомбилей

По данным сервиса Яндекс.Карты, заторы достигали 9 баллов. Фото: Валерия Белякова

Утро понедельника для автомобилистов Екатеринбурга началось с масштабных пробок. Заторы, по данным сервиса Яндекс.Карты, достигали 9 баллов.

"Я догодывалась, что сегодня будет сложно на дорогах. Выезжала в центр заранее, так как живу на окраине. Надеялась за полтора часа добраться, но в итоге дорога заняла около двух часов", — рассказала автомобилистка из микрорайона Солнечный журналисту "Областной газеты". 

На дорожные пробки жалуются жители всех районов. Заторы наблюдались с раннего утра как на окраинах, так и в центре. Средняя скорость передвижения по городу на автомобиле составила 30 километров в час. Из-за дождя и снегопада, прошедших накануне, на дорогах образовалась гололедица. 

Напомним, в ГУ МЧС РФ по Свердловской области предупреждали о надвигающейся непогоде.

Областная газета Свердловской области

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Екатеринбург с утра встал в 9-балльные пробки