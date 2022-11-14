На уборку дорог в Свердловской области вывели 277 единиц техники

Снегопады в Свердловской области ожидаются до 15 ноября. Фото: Павел Ворожцов

277 единиц техники, из которых 190 комбинированных уборочных машин, вывели на дороги Среднего Урала для ликвидации последствий снегопада. За ночь в регионе выпало 13 сантиметров осадков, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Днем в воскресенье шел дождь со снегом, ночью похолодало до минус 2 градусов. Из-за этого дороги покрылись льдом. На них было высыпано 60 тонн песка и 5000 тонн пескосоляной смеси, рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Расчисткой магистралей в регионе занимаются подрядные организации. Отслеживать ситуацию в режиме реального времени им помогают 50 автоматических комплексов дорожного контроля, которые оборудованы видеокамерами и метеодатчиками. Отмечается, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядчикам отводится 4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 6 часов, V категории – 12 часов. Тротуары очищают от снега в течение суток.

В областном минтрансе просят водителей не мешать расчистке улиц и не создавать технике помех. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию и снизить скорость передвижения. Сообщать о неубранных участках дорог автомобилисты могут в диспетчерскую службу по круглосуточному номеру телефона (343) 261-79-83. По данным синоптиков, снегопад в Свердловской области продлится до 15 ноября.

Напомним, сегодня с утра Екатеринбург встал в 9-балльные пробки.