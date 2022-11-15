В России расширили возможности бесплатных перелетов для тяжелобольных детей

Бесплатные перелеты будут предоставлены до места лечения и обратно. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2023 года в России тяжелобольным детям и их сопровождающим будут предоставлять бесплатные билеты на самолеты до места лечения и обратно, сообщается на сайте Правительства РФ.

Социальная услуга распространяется на детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. В список включены несовершеннолетние пациенты, имеющие хроническую почечную недостаточность.

Также бесплатным авиаперелетом смогут воспользоваться дети-инвалиды, которые проходят гемодиализ, противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию. Билеты будут предоставляться в случае, если дорога до медучреждения составляет свыше тысячи километров или занимает больше 12 часов на поезде.

"Авиаперелет к месту лечения входит в набор социальных услуг, в который также включены лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных электропоездах", — уточнили в кабмине.

Напомним, ранее Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей-безбилетников.