Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей-безбилетников

По инициативе Генпрокуратуры РФ Министерство транспорта запретило высаживать из поездов безбилетников младше 16 лет. Это позволит защитить права несовершеннолетних граждан, которые используют железнодорожный транспорт без сопровождения взрослых.
Напомним, что в 2021 году депутаты уже принимали закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Однако запрета для железнодорожного транспорта в федеральном законе не было, что ставило жизнь и здоровье детей под угрозу.
Согласно обновленным правилам перевозки пассажиров на поездах, которые принял Минтранс РФ, на перевозчика возлагается обязанность передавать несовершеннолетних органам полиции.
"Приказ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 1.09.2023 г. В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО "РЖД" ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей", — говорится на сайте Министерства транспорта России.
Добавим также, что 10 ноября депутаты Госдумы РФ приняли в I чтении законопроект, запрещающий высадку из общественного транспорта инвалидов, следующих без сопровождения, у которых нет билета или проездного документа.