Минтранс РФ запретил высаживать из поездов детей-безбилетников

Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

По инициативе Генпрокуратуры РФ Министерство транспорта запретило высаживать из поездов безбилетников младше 16 лет. Это позволит защитить права несовершеннолетних граждан, которые используют железнодорожный транспорт без сопровождения взрослых.

Напомним, что в 2021 году депутаты уже принимали закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Однако запрета для железнодорожного транспорта в федеральном законе не было, что ставило жизнь и здоровье детей под угрозу.

Согласно обновленным правилам перевозки пассажиров на поездах, которые принял Минтранс РФ, на перевозчика возлагается обязанность передавать несовершеннолетних органам полиции.

"Приказ зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 1.09.2023 г. В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО "РЖД" ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей", — говорится на сайте Министерства транспорта России.

Добавим также, что 10 ноября депутаты Госдумы РФ приняли в I чтении законопроект, запрещающий высадку из общественного транспорта инвалидов, следующих без сопровождения, у которых нет билета или проездного документа.