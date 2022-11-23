МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и гололеде 24 ноября

В гололед выбирайте обувь на устойчивой подошве. Фото: Галина Соловьева

Завтра, 24 ноября, местами на Среднем Урале ожидаются сильный снег и гололед. Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности.

В ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам обходить шаткие строения и остерегаться оборванных проводов линий электропередачи. Автолюбителям стоит быть внимательными и соблюдать ПДД. В случае плохой видимости на дороге необходимо остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.

Пешеходам важно подобрать подходящую обувь, которая не скользит. Передвигаться следует не спеша. Стоит помнить, что снег скрывает неровности и ямы. Ранее "Областная газета" рассказывала, какую обувь правильнее носить в гололед и как можно модернизировать любимые сапоги под требования погоды.

Сообщать об инцидентах следует по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ниже публикуем прогноз погоды Уральского гидрометцентра на ближайшие три дня:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра